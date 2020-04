Centro de Atendimento ao Covid-19 de Ilhéus entra em funcionamento.

Uma visita ao primeiro Centro de Atendimento Covid-19 do interior da Bahia foi realizada pelo Gabinete de Crise do município de Ilhéus, na manhã desta quinta-feira (23). A estrutura, montada no Centro de Convenções de Ilhéus, está bem avançada e a inauguração acontecerá nesta sexta-feira (24). O atendimento ao público inicia no sábado, 25.

De acordo com o Secretário de Saúde de Ilheus, Geraldo Magela, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) auxiliou na estrutura do Centro de Atendimento Covid-19 junto com a Prefeitura de Ilhéus, para funcionamento 24 horas, composto por uma recepção para preenchimento de ficha, sala de triagem, dois consultórios médicos, sala amarela para pacientes com sintomas leves, com 12 leitos, sala vermelha para casos mais graves e pacientes com sintomas como falta de ar, com dez leitos e dois ventiladores, uma sala de expurgo, um posto de enfermagem com bancada, sala de conforto médico e outra para conforto de enfermagem.

“Hoje está sendo realizada a capacitação dos funcionários. Alguns materiais como remédios e equipamentos estão disponíveis para o local e até sábado será aberto ao público”, explicou o Secretário. Fotos Clodoaldo Ribeiro