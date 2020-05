Central de Abastecimento de Ilhéus será interditada.

O Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Villas Boas, declarou que o governo baiano interditará no sábado (2), a Central de Abastecimento do bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus. O anúncio surpreendeu a todos os presentes na manhã deste 1° de maio, na ocasião da visita que Villas Boas realizou ao Centro de Atendimento Covid-19, no Centro de Convenções de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus realizou na manhã desta sexta-feira uma força tarefa para o cadastramento dos feirantes para o recebimento de novas barracas doadas pelo Estado. A Prefeitura de Ilhéus visa a reorganização da Central de Abastecimento, conhecida como feira do Malhado, com a organização das barracas para a reabertura da feira. “Sabemos da importância da continuidade da comercialização dos produtos agrícolas vindos do interior e, por isso, trabalhamos para a manutenção das atividades dos feirantes e o consumo com os devidos cuidados para a prevenção do coronavírus”, declarou o Prefeito Mário Alexandre. De acordo com Villas Boas, é a Vigilância Sanitária do Estado que realizará essa interdição, por meio de um decreto estadual.(RBN)