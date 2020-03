Center Supermercados é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

O Center Supermercados é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Center Supermercados tudo e um só lugar com a maior variedade em produtos e utensílios, gás de cozinha e muito mais. Aqui no Center é assim, você compra barato, economiza e ganha prêmios toda semana e pode parcelar em até 03 vezes no cartão.Venha para o novo, venha para o Center Supermercado você também, vem!

Endereço:

Rua Ataíde Setúbal, S/N no Centro de Itacaré.

Disk Gás: (73) 3251-2641.