Para quem pretende reunir a família em Itacaré, ainda dá tempo de fazer a reserva para a Ceia de Natal do Itacaré Eco Resort, na noite desta quinta-feira dia 24. Entre as opções de cardápios, há desde o tradicional peru assado, lombo suíno com peras e damasco, pães variados, farofa de azeitonas na manteiga, mesa com frutas aos clássicos pratos natalinos e muito mais. Horário: 19h até 22h.

Permita-se, reservas e informações pelo telefone: (73) 3251-3133.