Casos em Ilhéus ‘estouram’ com início de testagem nas escolas; 156 em 24 h.

Os reflexos no primeiro dia de exames feitos em alunos e professores da rede estadual de ensino, em Ilhéus, começam a aparecer no boletim epidemiológico de hoje. Pela primeira vez desde que o primeiro caso da pandemia foi registrado no município, Ilhéus registrou números diários com três dígitos de novos infectados: 156 casos nas últimas 24 horas. Uma média de seis casos por hora. Três novos óbitos registrados.

Com a testagem em larga escala junto aos alunos da rede estadual de educação iniciada na manhã desta terça-feira (11) para a detecção da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ilhéus previa um crescimento de até 15% do número de infectados ativos no município, sem que haja uma direta relação com a abertura da 4ª fase do comércio, em que foi autorizada as atividades dos estabelecimentos da zona vermelha. No primeiro dia, entretanto, apresenta-se bem maior que o estimado.

“Essa detecção de novos casos e crescimento do número de pacientes ativos são esperados para acontecer não só aqui em Ilhéus, mas também em outros municípios baianos em razão da testagem em massa, não havendo direta relação com a liberação da quarta fase do comércio. Isto porque, sequer haverá tempo suficiente para que esse aumento aconteça de forma imediata”, destacou o secretário de saúde, Geraldo Magela.

São 11.370 alunos, ao todo, matriculados na rede estadual de Educação no Município de Ilhéus, distribuídos em 18 unidades escolares. As Secretarias de Saúde e de Educação do Estado da Bahia, bem como a Secretaria de Saúde de Ilhéus, estimam examinar, via teste rápido, em torno de 12 mil pessoas até o dia 21 de agosto, entre estudantes, servidores e professores. (Jornal Bahia Online).