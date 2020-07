Casos de Coronavírus em Barra Grande aumentam e preocupa moradores.

Barra Grande se tornou o 4º local com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus no município. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na noite da última quinta-feira (23), a região contabiliza 23 casos confirmados da doença e 22 casos ativos.

A situação está preocupando os moradores do distrito, que temem um aumento maior de casos na próxima semana, já que parte da comunidade não tem respeitado o isolamento.

“Olha, aqui em Barra Grande parece que não tá acontecendo nada no resto do mundo. O que eu tô vendo é muita gente na rua, principalmente durante a semana. E tem muita gente se aglomerando nas portas dos mercados bebendo”, denuncia um morador do bairro dos Três Coqueiros, em Barra Grande.

A Secretaria de Saúde reforçou a importância das pessoas continuarem seguindo as medidas de prevenção necessárias, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. A prefeitura alerta para o aumento “exponencial” de casos confirmados de Coronavírus, nos próximos dias se a população não respeitar os protocolos de combate ao vírus.

Já está funcionando no distrito, o Centro de Atendimento para enfrentamento à COVID-19. A partir de agora, todos os casos de síndrome gripal, contactantes com pessoas confirmadas para COVID-19 e/ou casos suspeitos de COVID, devem se dirigir ao referido centro, onde serão diagnosticados e receberão as devidas orientações da equipe multiprofissional.

O povoado do Tabuleiro, com 32 casos ativos tem o maior número de casos ativos, seguido pela região do distrito de Ibiaçú, com 30 casos ativos e pela Sede do município que contabiliza 29 casos ativos. (Barra Grande 24h)