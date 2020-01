Carro com casal cai no mar de Ilhéus; mulher fica ferida.

Um veículo modelo Onix, cor branco, placa de Belo Horizonte, caiu de um mirante na pedreira da praia do Marciano, no bairro do Malhado, em Ilhéus. Segundo informações do Blog Fábio Roberto, o acidente aconteceu por volta das 23h desta quinta-feira (23). Um casal não identificado estava dentro do veículo e conseguiu sair.

De acordo com a publicação, a mulher foi levada para emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, enquanto o homem saiu sem nenhum ferimento. A causa do acidente não foi informada. Até o início da manhã dessa sexta-feira (24), o automóvel permanecia na praia.