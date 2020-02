Carnaval de Itacaré: Cadastramento dos Caretas podem ser feitos online.

Com a proposta de garantir a tradição dos mascarados, uma das marcas do carnaval da cidade, e ao mesmo tempo oferecer segurança para os foliões, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, está realizando o cadastramento dos caretas. As inscrições para o cadastramento podem ser feitas online através do link https://forms.gle/baJkwuGaUfBz7vVj6, ou através da leitura do QR Code ao lado do card para fazer o cadastro digital.

O cadastramento precisa ser feito com antecedência e os crachás serão retirados na Secretaria de Juventude, Esporte e Cultura entre os dias 18 a 20 de fevereiro. O cadastramento digital foi uma forma de facilitar a inscrição, mas os interessados podem ainda se dirigir à Secretaria para maiores informações. Esse ano o Carnaval de Itacaré tem como tema “Tributo aos Caretas”, uma forma de valorizar cada vez mais a cultura e a tradição da cidade.

Itacaré terá no período de 22 a 25 de fevereiro um dos maiores carnavais de todos os tempos, com direito a grandes atrações nacionais e regionais, a tradição dos blocos, a magia dos caretas, o Carrossel Elétrico, além de bailes, trios elétricos e muita alegria. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e com o apoio do Governo da Bahia, que está anunciando mais atrações que vão comandar a folia durante os quatro dias de muita festa.

Dentre as atrações já confirmadas estão as bandas Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Pagodeira, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muitas outras atrações. Tudo isso com direito a alegria dos blocos durante todo o dia e a irreverência dos fantasiados.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.