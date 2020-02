Carnaval de Itacaré bate recorde de público.

Mais de 50 mil pessoas ocuparam a orla de Itacaré na noite deste domingo, no terceiro dia do Carnaval 2020, para assistir ao show da banda Unha Pintada, um dos fenômenos musicais do momento. A avenida ficou totalmente lotada, com foliões de todo o mundo, num dos maiores carnavais já realizados nos últimos anos. E apesar do recorde de público, a Polícia Militar informou que o clima foi de paz, alegria e muita descontração. A realização é da Prefeitura de Itacaré, com o patrocínio da Bahiatursa, Secretaria de Turismo e Governo do Estado da Bahia.

A noite de domingo começou com o show da banda Bonde do Andrezão fazendo a alegria dos foliões. Logo depois foi a vez do Patrulha do Samba comandar a alegria. E a prata da casa JP do Caprixo ditou o ritmo romântico levando os foliões ao delírio. A atração mais esperada foi Unha Pintada, que fez o público cantar os sucessos da banda. E a noite foi encerrada com a alegria da banda Bandana.

O carnaval de Itacaré continua nesta segunda-feira com muito mais alegria. Hoje a festa também começa mais cedo, às 18 horas, e terá como atrações Saiddy Bamba, Guig Gueto, Ademário Coelho com o Carrossel Elétrico, Synho Ferraz e Papazonni, E na terça-feira, fechando o carnaval com chave de ouro, se apresentam Pegadeira, Levi Alvin, Ponto de Equilíbrio e Tayrone.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré realizou um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar está sendo realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.

PROGRAMAÇÃO DOS PALCOS

Dia 24 de fevereiro (Segunda-feira)

18h00 – SAIDDY BAMBA

20h00 – GUIG GUETO

22:00 ADELMARIO COELHO (CARROSEL ELÉTRICO)

00h00 – SINHO FERRARI

02h00 – PAPAZONNI

Dia 25 de fevereiro (terça-feira)

20:00 – PEGADEIRA

22h00 – LEVI ALVIM

00h00 – PONTO DE EQUILÍBRIO

02h00 – TAYRONE