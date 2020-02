Carnaval de Itacaré 2020 entra para história como um dos maiores de todos os tempos.

Um carnaval num clima de muita alegria, recorde de público, 100 por cento de ocupação hoteleira, segurança, paz, com grandes atrações e valorizando a cultura e as tradições da cidade. Assim foi o Carnaval de Itacaré 2020, que entra para a história da cidade como um dos maiores já realizados no município. Durante os quatro dias de folia a cidade recebeu mais de 100 mil pessoas de todo o mundo, divulgando o potencial turístico de Itacaré, movimentando a economia e gerando muito mais desenvolvimento, empregos e renda.

Realizado no período de 22 a 25 de fevereiro, a festa contou com atrações como as bandas Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muito mais. Tudo isso sem contar com a tradição dos blocos, a magia dos caretas, trios elétricos e muita descontração e irreverência.

A realização foi da Prefeitura de Itacaré, com o patrocínio da Secretaria de Turismo, Bahiatursa e Governo da Bahia. O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explicou que todo o esforço foi feito para oferecer aos itacareenses e turistas uma grande festa, com muita alegria, paz, descontração e ao mesmo tempo garantir a tradição da cidade. E o resultado foi esse grande e animado carnaval, que entra para a história como um dos maiores já realizadas em Itacaré.

A festa contou com a participação de foliões de todas as idades, tribos e cores, unindo todas as pessoas pela alegria e pela magia do carnaval. Pela manhã a alegria era comandada pelos trios elétricos que circularam pela orla da cidade. À tarde foi a vez dos blocos de trios e dos fantasiados e mascarados, que já fazem parte da tradição de Itacaré. E à noite a alegria foi no palco, contando com grandes atrações, emoção e muita animação.

SEGURANÇA – O clima de paz e segurança tomaram conta da folia. Mesmo com o maior público de toda a história da cidade, Itacaré realizou um carnaval sem grandes ocorrências policiais, mantendo a harmonia e tranquilidade. Durante todo o carnaval equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, auxiliares de trânsito, bombeiros civil, seguranças e fiscais da Prefeitura de Itacaré trabalharam dia e noite para garantir a segurança dos foliões.

Ainda durante todo o carnaval a Prefeitura de Itacaré colocou de plantão equipes de limpeza, saúde, desenvolvimento social, iluminação pública, infraestrutura e fiscalização que trabalharam de forma ininterrupta para que todos pudessem curtir a festa com muito ais alegria. “E o resultado está aí. Com a união, a colaboração e o trabalho de tidos fizemos o maior carnaval já visto na história de Itacaré”, complementou o prefeito Antônio de Anízio.