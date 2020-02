Carna Social leva alegria, inclusão e muita animação nas ruas de Itacaré.

A alegria e a inclusão social tomaram conta das ruas de Itacaré na tarde desta sexta-feira com o bloco Carna Social, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contando com a participação da comunidade e também crianças, jovens e adultos assistidos pelos programas sociais desenvolvidos pela Prefeitura. Além de espalhar muita animação e felicidade, o bloco também chamou a atenção para a importância da inclusão, do respeito a todos e da preservação do meio ambiente.

Vestidos com fantasias, máscaras e camisas de blocos. Os foliões do Carna Social tomaram conta das ruas de Itacaré, puxados pela banda de sopro e percussão cantando músicas que marcaram os grandes carnavais. Tudo isso sob o comando da alegria da Rainha do Carnaval Josete dos Santos Gonzaga, beneficiaria do BPC, e do Rei Momo Willian Cadinho, servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social, que espalharam simpatia e declarando oficialmente aberto o Carnaval 2020 de Itacaré.

A secretária de Desenvolvimento Social, Juliana Novaes, explicou que todos os anos tornou- se tradição antes de iniciar os festejos de carnaval, sair nas ruas da cidade o bloco do Carna Social trazendo temas das diversas expressões da questão social. “Este ano o tema é Direitos Sociais, Cultura e Meio Ambiente, motivo pelo qual foi promovido o concurso, pois com ele resgata cultura do Rei Momo que fez a abertura dos festejos junto com a Rainha”, complementou.

E a alegria continua neste sábado, dia 22, com o Bloco Me Siga, às 14 horas. Em seguida vem As Zumbetes e Amigos da Fé, ambos às 16 horas, e ainda os blocos É do Samba, às 17 horas, e Dedo de Moça, às 20 horas. No domingo a alegria começa no minitrio com Padre Ednaldo e Banda, às 11 horas da manhã, seguindo com o Camarote Laranjada, às 14 horas, na Banca do Peixe, Fantasminha, também às 14 horas, Flores Trepadeiras, às 15 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, As Periguetes, às 16 horas, Bloco Sensação, às 17 horas, e Brilho Negro, às 20 horas.

E na segunda-feira a festa continua com os blocos comandando a alegria, abrindo a folia com o bloco Me Siga, às 14 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, Os Brodi, às 16 horas e Thurma do Gueto às 17 horas. Já a terça-feira de carnaval a programação dos blocos começa às 11 horas com Banda Sparta no minitrio. Às 14 horas será a vez do Bloco das Nações, seguindo às 15 horas com o Bloco dos Caretas. Às 16 horas será a vez do Mini Congo e à 17 horas desfila o bloco TDB.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, Itacaré vai realizar um dos maiores carnavais de todos os tempos, com direito a grandes atrações nacionais e regionais, a tradição dos blocos, a magia dos caretas, o Carrossel Elétrico, além de bailes, trios elétricos e muita descontração e irreverência. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e com o apoio do Governo da Bahia, que está anunciando mais atrações que vão comandar a folia durante os quatro dias de muita festa.

Pela manhã a alegria será comandada pelos trios elétricos que estarão circulando pela orla da cidade. À tarde será a vez dos blocos de trios e dos fantasiados e mascarados, que já fazem parte da tradição de Itacaré. E à noite a alegria será no palco que já está sendo montado na orla, que terá atrações como as bandas Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Pagodeira, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muito mais.