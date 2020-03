CAR confirma apoio para a 7ª Edição do Festival Gastronômico de Itacaré.

Itacaré vai realizar no período de 23 a 26 de julho a VII Edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, considerado como um dos maiores eventos de gastronomia do Brasil. Esse ano o evento tem como tema “Agricultura familiar, gastronomia de raiz e turismo gastronômico”, com objetivo de levar ao público em geral a valorização do comércio de serviços de alimentação fora do lar, a agricultura familiar local, atrair fluxo turístico durante a realização do evento e trabalhar a imagem positiva do turismo de Itacaré e da Bahia.

Buscando viabilizar apoios para a realização do evento, o secretário municipal de Turismo, Júlio Oliveira, se reuniu nesta quarta-feira (11) com o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson Dias, para apresentação do projeto. De imediato a CAR já garantiu o apoio, considerando que o evento tem como objetivo não somente aumentar o fluxo turístico, como também estimular o uso de produtos da agricultura familiar e pesca local em receitas inovadoras.

O Festival Gastronômico Sabores de Itacaré tem como estratégias promover a qualificação profissional e empresarial, fomentar a responsabilidade social através da inclusão da Agricultura Familiar no turismo e criar o circuito gastronômico com espaço Cozinha Show, Feira Gastronômica, Armazém do Cacau & Chocolate, Feira da Agricultura Familiar e Artesanato. Tudo isso sem contar com a promoção de entretenimento através da cultura e da música e o marketing com promoção dos estabelecimentos, gastronomia local e roteiros gastronômicos.

HISTÓRIA – A primeira edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré foi realizada em 2014, e teve “As Riquezas da Terra e do Mar” como tema, proporcionando a valorização dos produtos da agricultura familiar local. Em 2015, o II Festival “Sabores de Itacaré” teve a participação de 34 empresas com o tema “Cacau”. A terceira edição do Festival Sabores de Itacaré, em 2016, retomou o tema Gastronomia de Raiz, valorizando os produtos da agricultura familiar local. Participaram 42 estabelecimentos, o espaço cozinha show passou a ser itinerante, acontecendo na Rua da Pituba e na Praça São Miguel.

Em 2017, a quarta edição do Festival continuou a proposta de valorização da agricultura familiar local com o tema gastronomia e raiz. Participaram 30 Estabelecimentos, foram comercializados mais de R$ 100 mil reais em pratos vendidos, 14 Chefs se apresentaram no espaço cozinha show na orla de Itacaré, e o ritmo do evento foi o Jazz, com shows gratuitos. Em 2018, a 5º Edição do Festival contou com a participação de 40 Estabelecimento, a criação da Feira Gastronômica com a participação de 22 Estabelecimentos, espaço Cozinha show com Chefs renomados, Feira da Agricultura Familiar, Feirinha de Artesanato, apresentações culturais e shows musicais.

Já e m 2019, a 6º Edição do Festival contou com a participação de 42 Estabelecimento, a criação do espaço Armazém do chocolate, Feira Gastronômica com a participação de 32 Estabelecimentos, espaço Cozinha show com Chefs renomados, Feira da Agricultura Familiar, Feirinha de Artesanato, apresentações culturais e shows musicais, tendo destaque para a cantora Maria Gadu. O 7º Festival Gastronômico Sabores de Itacaré promoverá a diversidade gastronômica deste destino completo, onde cada estabelecimento com a sua criatividade criará pratos utilizando os produtos da agricultura familiar, valorizando os saberes e fazeres dos chefs e cozinheiros l ocais.