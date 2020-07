É com pesar que comunicamos o falecimento de Paulo Sérgio Batista Dias, o popular Mestre Jamaica, um dos grandes incentivadores e divulgadores da Capoeira de Itacaré.

O mestre Jamaica foi pioneiro no esporte no município com a criação do grupo Tribo Unida fundada em 1995 em Itacaré, um dos maiores expoentes da Capoeira da Bahia. Já algum tempo estava passando por problemas de Saúde.