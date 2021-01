Canoagem de Itacaré conquista título por equipe no torneio em Ubaitaba.

A equipe da Associação de Canoagem de Itacaré (ACI) foi a campeão por equipes do Torneio de Inauguração do Centro de Canoagem de Ubaitaba, realizado neste domingo. A delegação de Itacaré conquistou 30 medalhas, sendo cinco de prata, cinco de bronze e 20 medalhas de ouro, totalizando 391 pontos. A equipe foi formada por uma delegação de 39 atletas, cinco dirigentes e ainda o secretário de Esportes, Mulher e Juventude, Marcelo Barros e o assessor de Esporte Amador, Jorge Muller, representando o prefeito Antônio de Anízio.

Em primeiro lugar, por equipe, ficou a Associação de Canoagem de Itacaré, seguido pela Associação Cacaueira de Canoagem, de Ubaitaba, e em terceiro a Associação Ubatense Evangélica de Canoagem, de Ubatã. O evento contou ainda com a presença do diretor geral da SUDESB, Vicente Neto, representando o governador Rui Costa, que confirmou a sua participação no Encontro Desportivo dos Municípios do Litoral do Baixo Sul, que acontecerá em Itacaré no dia 12 de fevereiro.

O prefeito Antônio de Anízio parabenizou a equipe itacareense e reafirmou o compromisso em apoiar os esportes coletivos, a exemplo da canoagem, que se tornou uma referência no Brasil. O objetivo, segundo o prefeito, é continuar valorizando os desportistas locais, das mais diversas modalidades, incentivando as crianças e jovens, despertando cada vez mais novos talentos no esporte.