Câmara Vereadores volta do recesso nesta terça-feira, dia 03.

A Câmara Municipal de Itacaré retorna às suas atividades nesta terça-feira (03), os trabalhos retomam após o recesso legislativo de fim de ano.

Com a presença de todos os vereadores e ainda do prefeito Antônio de Anizío, que, conforme prevê a Lei Orgânica do Município, o chefe do Executivo deve comparecer na abertura de cada ano legislativo para apresentar os seus projetos para o atual exercício.

“Voltamos do recesso cheios de projetos e garra, no intuito de continuar os trabalhos com o mesmo compromisso que tivemos em 2019, declarou o vereador Canelinha.

A sessão terá transmissão ao vivo pela rádio Itacaré FM, a partir dàs 10h da manhã, fique ligado.