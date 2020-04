Câmara de Vereadores doa R$ 50 mil para ações de combate ao coronavírus em Itacaré.

A Câmara de Vereadores de Itacaré continua na luta contra o coronavírus no município e apoiando as ações desenvolvidas pela Prefeitura para combater a doença na cidade. E nesta sexta-feira o Poder Legislativo Municipal realizou a doação de recursos na ordem de R$ 50 mil para aquisição de medicamentos, materiais e utensílios de proteção e higiene utilizados nas campanhas e ações que vem sendo realizadas para garantir a saúde e o bem-estar da comunidade.

A medida foi tomada por todos os vereadores, considerando esse momento de pandemia do coronavírus que o mundo atravessa a e necessidade de Itacaré estar cada vez mais preparada para atender aos pacientes. No mês de março a Câmara de Vereadores já havia feito a doação R$ 30 mil para as ações de combate ao Covid 19. De acordo com os vereadores, as ações desenvolvidas pela Prefeitura, contando com a colaboração da comunidade, tem sido apontadas como referência, deixando Itacaré até agora sem casos confirmados da doença.

O presidente da Câmara de Vereadores de Itacaré, Lenoildo Ribeiro (Canelinha), explicou que o momento é da colaboração e o empenho de todos para ajudar a combater o coronavírus. E a Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira nas ações por uma saúde cada vez maior, tendo atuado de forma decisiva na luta e no processo de municipalização do hospital. “Mais uma vez estamos juntos nessa luta e os vereadores se prontificaram a já nesse primeiro momento ajudar a saúde do município fazendo a sua parte para juntos combatermos o coronavírus”, ressaltou o presidente.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considerou essa medida da Câmara como um gesto positivo e demonstra mais uma vez o comprometimento dos vereadores com a saúde e a melhoria da qualidade de vida do povo. Segundo ele, o momento é de unir forças, concentrar esforços e a colaboração de todos para vencer essa luta contra o COVID 19. De acordo com Antônio de Anízio, a Prefeitura de Itacaré tem trabalhado muito para garantir a saúde e o bem-estar de todos e com a parceria e a colaboração de todos será possível vencer mais essa batalha contra o coronavírus.