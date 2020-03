Câmara de Vereadores de Itacaré faz doação para aquisição de medicamentos.

A Câmara de Vereadores de Itacaré está fazendo a doação de recursos na ordem de R$ 30 mil para a aquisição de medicamentos e utensílios para o hospital, como forma de garantir ainda mais saúde e um melhor atendimento para os cidadãos. A medida foi tomada por todos os vereadores, considerando esse momento de pandemia do coronavírus que o mundo atravessa a e necessidade de Itacaré estar cada vez mais preparada para atender aos pacientes.

O presidente da Câmara de Vereadores de Itacaré, Lenoildo Ribeiro (Canelinha), explicou que o momento é da colaboração e o empenho de todos para ajudar a combater o coronavírus. E a Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira nas ações por uma saúde cada vez maior, tendo atuado de forma decisiva na luta e no processo de municipalização do hospital. “Mais uma vez estamos juntos nessa luta e os vereadores se prontificaram a já nesse primeiro momento ajudar o hospital e a saúde do município fazendo a sua parte para juntos combatermos o coronavírus”, ressaltou o presidente.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considerou essa medida da Câmara como um gesto positivo e demonstra mais uma vez o comprometimento dos vereadores com a saúde e a melhoria da qualidade de vida do povo. Segundo ele, o momento é de unir forças, concentrar esforços e a colaboração de todos para vencer essa luta contra o COVID 19. De acordo com ele, A Prefeitura de Itacaré tem trabalhado muito para garantir a saúde e o bem-estar de todos.

Para combater o coronavírus foi criado o Comitê de Monitoramento, implantado o Centro de Informações, desenvolvidas campanhas importantes de conscientização e realizadas barreiras sanitárias para evitar o contágio e a proliferação da doença. Também foi feito o trabalho de desinfecção das ruas de Itacaré e de Taboquinhas e vem sendo realizadas as coletas domiciliares em casos suspeitos. O comércio, as escolas e os bares estão fechados e até as praias foram interditadas. E o trabalho vai continuar, com uma série de outras medidas que serão adotadas para combater e evitar a infestação do coronavírus no município.