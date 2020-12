Câmara de Itacaré aprova Plano Municipal de Saneamento Básico.

A Câmara de Vereadores de Itacaré aprovou na manhã desta terça-feira, por unanimidade, o Projeto de Lei de autoria do Executivo que cria o Plano Municipal de Saneamento Básico(PMSB), um documento que entra para a história do desenvolvimento sustentável do município e que foi construído ao longo dos anos a partir de muitos debates, consultas e audiências em várias localidades da sede e da zona rural. O Plano Municipal de Saneamento Básico será encaminhado agora para sanção do prefeito Antônio de Anízio e publicado no Diário Oficial.

O prefeito Antônio de Anízio acompanhou a votação do projeto e as mais diversas audiências públicas para discutir o PMSB. Ele destacou que a realização do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itacaré significa não somente um marco muito importante da sua gestão, mas também para o desenvolvimento sustentável da cidade, pois a partir de agora serão resolvidas diversas demandas socioambientais, em especial aquelas que tratam do saneamento.

“Quero agradecer a toda a comunidade pela participação nos debates e discussões e em especial à Câmara de Vereadores por entender a importância e a necessidade da implantação do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico”, afirmou o prefeito. A partir de agora teremos um instrumento fundamental para a captação de recursos nessa área e para garantir mais qualidade de vida para todos”, complementou.