Câmara de Itacaré abre exercício de 2020 destacando avanços da gestão municipal.

Uma gestão participativa, que realiza obras, investimentos, melhorias e que tem contribuído com o desenvolvimento de Itacaré nas mais diversas áreas e setores. Essa foi a avaliação feita pelos vereadores de Itacaré durante a abertura dos trabalhos legislativos do exercício de 2020, na manhã desta terça-feira. A solenidade, sob a presidência do vereador Lenoildo Ribeiro (Canelinha), contou com a presença do vice-prefeito Genilson Souza, representando o prefeito Antônio de Anízio, secretários municipais, o comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, além de representantes da comunidade.

Na mensagem enviada pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio o vice-prefeito Genilson Souza ressaltou que o município de Itacaré avançou muito nos últimos três anos nas mais diversas áreas da administração municipal, investiu em obras, projetos sociais, esportivos e educacionais, no fortalecimento do turismo e da agricultura familiar e projetou o destino turístico como um dos mais procurados do Brasil. Ele também anunciou uma série de obras, serviços e investimentos que serão realizados em todo o município esse ano de 2020, na sede e na zona rural, garantindo uma melhor qualidade de vida, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento para Itacaré.

Durante a solenidade Genilson Souza fez uma avaliação da conjuntura política do país e das dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios brasileiros, mas que apesar de tudo isso Itacaré vem somando uma série de avanços, com melhorias nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social, transporte e trânsito, segurança além da garantia da prestação de serviços nos mais diversos setores e investimentos no turismo, na agricultura familiar e na geração de emprego e renda.

Genilson Souza também falou da importância da parceria com a Câmara de Vereadores na elaboração de leis e aprovação de projetos que trazem benefícios para toda a comunidade e do quanto os parlamentares têm sido presentes nas ações e contribuições para todas as melhorias e vitórias somadas pelo município. “A Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira do executivo municipal, tendo buscado a cada dia a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos itacarenses”, disse o vice-prefeito.

Os vereadores também foram unânimes em parabenizar o executivo municipal por estar sempre aberto ao diálogo com a Câmara e com a comunidade, citaram os avanços e investimentos que vem sendo feitos no município e se colocaram à disposição do executivo em estar colaborando na elaboração das leis e projetos visando o crescimento e o desenvolvimento de Itacaré. Na avaliação dos vereadores, essa tem sido uma das melhores gestões de todos os tempos da história de Itacaré e reafirmaram que continuarão parceiros do poder público municipal para que novas vitórias sejam somadas a cada dia pelo município.

Na mensagem enviada pelo Antônio de Anízio foi citada ainda que além dos investimentos que vem sendo feitos na cidade, um dos grandes desafios tem sido a segurança pública e para isso a Prefeitura de Itacaré tem feito uma parceria com as polícias Militar e Civil e com os conselhos municipais buscando reduzir os índices de violência na cidade. E essas ações, segundo ele, já tem surtido efeitos altamente positivos, com a garantia da paz e da tranquilidade no município não somente nos eventos, mas durante todo o ano.

Outro desafio, segundo informou o vice-prefeito, tem sido a questão da educação, melhorando as unidades escolares, construindo novas salas de aulas, ofertando mais vagas para os alunos, mas também investindo em melhores condições de trabalho e na garantia de um ensino público de melhor qualidade. Genilson Souza informou ainda que a gestão municipal tem buscado sempre a colaboração de todos que tem compromisso com a cidade, sejam os vereadores, secretário municipais, servidores púbicos, trabalhadores em educação, pais, sociedade civil organizada, cidadãos e cidadãs para que possam se unir buscando sempre o melhor para Itacaré e para o seu povo.