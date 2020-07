Câmara aprova auxílio de R$ 600 a atletas e profissionais do esporte.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (16) o projeto de lei que prevê o pagamento do auxílio emergencial a atletas e profissionais ligados ao esporte, como professores de educação física e massagistas. Agora, a medida segue para análise do Senado. O benefício foi proposto para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

O texto prevê o pagamento do benefício aos profissionais do esporte por três meses. No entanto, o projeto estabelece que o benefício será prorrogado nas mesmas condições em que for estendida a ajuda aos trabalhadores autônomos e informais.

Como o governo federal já prorrogou por mais dois meses o auxílio dos informais, os profissionais do esporte terão também direito às parcelas extras, de acordo com o autor do projeto, Felipe Carreras (PSB-PE). “Já fica automático. Pode considerar cinco meses”, disse. A mulher que for mãe e chefe de família receberá duas cotas do auxílio (R$ 1.200). *Com informações do G1