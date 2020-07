Caixa suspendeu “centenas de milhares” de contas digitais do auxílio emergencial por suspeita de fraude.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (21) que “centenas de milhares” de contas poupança digital da instituição, movimentadas pelo “Caixa Tem” e usadas para o crédito do Auxílio Emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude.

De acordo com o portal G1, a declaração foi dada por Guimarães em entrevista ao InfoMoney. “Suspendemos centenas de milhares de contas sim, e nesse momento as pessoas podem pedir o desbloqueio”, acrescentou o presidente do banco.Segundo ele, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa e comprovar sua identidade.

“Quando a pessoa vai à agência e mostra que é ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude nesse momento de pandemia é inaceitável”, disse. Guimarães apontou que a origem de fraude se deu no início dos cadastramentos do Auxílio Emergencial.

Ele explicou que como muitas pessoas não possuíam celular, a Caixa permitiu que um celular abrisse mais de uma conta, o que foi o “cerne da fraude”. “Temos as provas de que a grande maioria foram utilizadas por hackers. Mas algumas pessoas são pessoas honestas que foram penalizadas”, afirmou. Ele acrescentou que os responsáveis já foram identificados e serão penalizados.(Giro Ipiaú)