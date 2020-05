Cairu: Família abriu caixão de vítima da Covid-19 para velório; cinco foram contaminados.

Após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Cairu nesta segunda-feira (11), com o óbito de uma paciente, outras contaminações pelo novo coronavírus foram registradas no município do Baixo Sul baiano. Conforme fontes do Bahia Notícias, mesmo sabendo da suspeita da doença, familiares abriram o caixão e realizaram um velório antes do enterro, infectando pelo menos cinco pessoas.

As novas contaminações foram confirmadas após realização, nesta terça (12), de teste rápido em 12 pessoas que participaram do velório, no distrito da Gamboa.Entretanto, antes disso, conforme relatos de moradores da região, a equipe da prefeitura sofreu com a resistência dos familiares, que inicialmente se recusaram a fazer o exame, agrediram servidores e até ameaçaram com um facão.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Cairu esclareceu que “todas as orientações de protocolo foram repassadas para a família da primeira vítima de Covid-19 moradora do município, que faleceu sob suspeita de síndrome respiratória grave na última quinta-feira (07/05) na Santa Casa de Misericórdia de Valença”.

“Apesar do atestado de óbito, a confirmação do quadro por coronavírus foi divulgada na última segunda-feira (11/05) após resultado positivo do teste realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia. O órgão assegura que os familiares receberam todas as informações para realização do sepultamento seguro, bem como das normas sanitárias indicadas pelos órgãos responsáveis”, afirmou a gestão municipal.

Por fim, a prefeitura informou que está tomando todas as providências para realização do monitoramento das pessoas próximas à vítima, assim como das medidas de segurança e prevenção necessários. (Bahia Notícias)