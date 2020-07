Cai para 24 o número de casos ativos de coronavírus em Itacaré.

O trabalho de prevenção, conscientização e combate ao coronavírus continua município de Itacaré com diversas ações sendo realizadas pela Prefeitura. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira(08), o município registrou desde o início da pandemia 187 casos, três a mais que o boletim divulgado na última segunda-feira(06). E um detalhe que chama a atenção é o número de pacientes curados que subiu para 159, sendo que no momento o município conta com 24 casos ativos, ou seja, registro de pacientes que estão com a doença.

Outra boa notícia é que o distrito de Taboquinhas permanece sem casos novos de coronavírus e não apresenta nenhum caso ativo da doença, o que significa dizer que todos os pacientes que contraíram o Covid 19 estão curados. O boletim epidemiológico mostra ainda que por bairro Itacaré registrou desde o início da pandemia142 casos, sendo que desse total, foram no Centro 33, Passagem 12, Marimbondo 4, Nova Brasília 4. Baixa da Gia 2, Orla 4, Santo Antônio 36, Angelim 5, Ladeira Grande 2, São Miguel 3, Pituba 11, Campo Seco 3, Marambaia 17, Camboinha 1, Ribeirinha 2, Forte 1, Concha 1 e Porto de Trás também 1.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que apesar na redução do número de casos ativos, é preciso manter os cuidados e a proteção, daí a importância de todos colaborarem cumprindo o isolamento e o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscaras e álcool em gel e, que puder, que permaneça em casa.

Desde que foi iniciada a pandemia a Prefeitura de Itacaré vem adotando uma série de medidas para garantir a saúde, o bem-estar e evitar a contaminação do doença, como a criação de barreiras sanitárias, desinfecção das ruas, campanhas educacionais, distribuição de máscaras, destinação do espaçamento nas filas, além dos decretos de restrição do funcionamento do comércio e serviços não essenciais e a proibição da entrada de pessoas de outras cidades. Mas é preciso que todos se juntem de verdade a todo esse trabalho, fazendo a sua parte para evitar a doença.