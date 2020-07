Cai número de casos de dengue, zica e chikungunya em Itacaré.

O município de Itacaré registrou uma significativa queda no número de casos de dengue, zica e chikungunya no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período de 2019. Os números são do setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Itacaré, que atribuem o controle da doença às muitas ações que vem sendo desenvolvidas no município no combate ao Aedes Aegypti, que é o transmissor da dengue, zika e Chikungunya.

Mesmo no período de pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Itacaré, em parceria com o Governo da Bahia e a comunidade local, desenvolveu nesse primeiro semestre do ano ações importantes de combate ao mosquito da dengue, como as campanhas educacionais, os mutirões de limpeza realizados nos bairros pelos agentes de endemias, em parceria com a população e secretarias municipais, além da intensificação do fumacê através dos carros e dos equipamentos costais.

Além disso a Prefeitura de Itacaré realizou a campanha para que os moradores denunciassem os casos e procurassem as unidades de saúde em caso de sintomas dessas doenças, para fosse possível fazer o tratamento, curar os pacientes e elaborar um diagnóstico das áreas mais afetadas e a partir daí ser realizado um trabalho intensivo nos locais com maior incidência. E o resultado foi a redução do número de casos.

Mas apesar de todas as ações conjuntas de combate à dengue, a Secretaria de Saúde de Itacaré alerta que a população deve continuar vigilante e evite água parada, principalmente neste período de chuvas pois o risco ainda e grande de proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Para isso é necessário que todos façam a sua parte, observando se caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados, retirando folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas e guardando pneus em locais cobertos.