Buriti contrata colaboradores para nova loja de Itacaré, confira.

Com inauguração prevista para o mês de novembro em Itacaré, as Lojas Buriti – Materiais para Construção está contratando profissionais para as vagas de Gerente, Assistente Comercial, Vendedor, Operador de Caixa, Conferente, Auxiliar de Serviços Gerais e Jovem Aprendiz. Os interessados já podem enviar currículos para [email protected] e colocar no título do e-mail: a vaga pretendida – Itacaré.

De acordo com a coordenadora de RH da empresa, Luíza Leão, o objetivo é contratar pessoas que são do município para fomentar a geração de emprego e renda na localidade.

As Lojas Buriti atuam há mais de 23 anos como empresa especializada em materiais para construção e acabamento, com sede em Itabuna e filial em Ilhéus. O grupo tem ainda a maior estrutura logística da região Sul do Estado, com um centro de distribuição de 6.200 m² e uma frota própria com oito caminhões, que realizam as entregas de mercadorias.