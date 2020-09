Buriti confirma nova loja em Itacaré e anuncia novos investimentos.

As Lojas Buriti – Materiais para construção estará inaugurando no próximo mês de novembro, uma nova loja na cidade de Itacaré. O anúncio foi feito em primeira mão aos colaboradores da empresa, com sede em Itabuna e filial em Ilhéus.

Durante o anúncio da grande novidade aos colaboradores, o presidente do grupo, Luiz Ribeiro, explicou que o empreendimento se fortaleceu e inovou, visando melhorar o serviço e a satisfação dos colaboradores e clientes. “Em meio a tantos desafios, encaramos o futuro com otimismo e determinação. A ampliação da loja de Itabuna também será uma realidade, com previsão para fevereiro de 2021”, destacou.

Os investimentos das Lojas Buriti em 2020 contemplam a ampliação do e-commerce, o aumento da frota logística com aquisição de três (3) novos caminhões, a expansão da rota de entregas grátis para mais cidades como Jequié, Ipiaú, Vitória da Conquista (sudoeste da Bahia), o aumento do mix de produtos disponibilizados, e a abertura da nova loja em Itacaré, que vai gerar novos empregos a partir do mês de novembro deste ano.

Atuação

Há mais 20 anos atuando como empresa especializada em materiais para construção em Itabuna e Ilhéus, as Lojas Buriti possuem 4.050 m² de showroom, estacionamento privativo e parte administrativa. São quase oito mil itens à disposição para todas as fases da obra, da construção ao acabamento. O grupo Buriti tem ainda a maior estrutura logística da região Sul do Estado, com um centro de distribuição de 6.200 m² e uma frota própria com oito caminhões, que realizam entrega de mercadorias.