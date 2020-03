Até a tarde deste domingo (8), o Brasil confirmou 25 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Três novos pacientes foram contabilizados pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo também apresentou mais três casos. 21 casos são importados, 4 são transmissão local, 663 casos ainda são suspeitos, 632 foram descartados.