Brasil tem 20 casos suspeitos de novo coronavírus; 12 vieram da Itália.

O Brasil tem 20 casos suspeitos do novo coronavírus, informou hoje o secretário de Vigilância em Saúde Wanderson Kleber de Oliveira, ao menos 12 eles vieram da Itália. Os casos suspeitos estão distribuídos entre os estados de Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.

Dos suspeitos, a maioria são mulheres (55%) na média de 40 anos. Doze deles viajaram para a Itália. Outros casos vieram da Alemanha, Tailândia e outros países.

De acordo com o Ministério da Saúde, são 11 casos suspeitos em São Paulo, dois em Minas Gerais, dois no RIo de Janeiro, dois em Santa Catarina, um na Paraíba, um em Pernambuco e um no Espírito Santo.

Também hoje foi confirmado o primeiro caso da doença no Brasil. Esse foi também o primeiro caso confirmado em países da América Latina…Leia a matéria completa.