Boto-cinza é encontrado morto em Ilhéus.

Um boto-cinza foi encontrado morto, no fim da manhã desta sexta-feira (31), na praia do Malhado, em Ilhéus. De acordo com informações do Projeto (A)mar, o animal, que era fêmea, pesava cerca de 70 kg. A causa da morte foi emalhe acidental em rede de pesca. Após ficar preso na rede, o boto acabou se afogando. Havia três barcos de pesca no local e os três saíram após a chegada da equipe do projeto. Ainda de acordo com o (A)mar, já foram encontrados 16 animais marinhos mortos entre Maraú e Canavieiras, neste ano, sendo 12 deles no litoral de Ilhéus. *Com informações do G1