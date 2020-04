Bombeiros realizam descontaminação no Hospital do Cacau.

Bombeiros militares especialistas em ocorrências com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN), estão realizando a descontaminação e desinfecção de estruturas e ambientes do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. O hospital é uma das unidades de saúde do estado que estão recebendo pacientes infectados com a Covid-19. “Estamos com nove militares na missão. O nosso objetivo na unidade é realizar o procedimento de desinfecção em todos os ambientes do hospital com técnicas e táticas precisas. Dessa forma, vamos deixar o ambiente o mais seguro possível, seja para os profissionais de saúde ou pacientes”, explicou o major BM Alan Guanais. A ação foi uma solicitação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os bombeiros militares especialistas em QBRN também realizam treinamentos frequentes. O objetivo é que as ocorrências sejam atendidas com técnica, tática, precisão e segurança. (RBN)