Boletim confirma que Itacaré continua sem casos coronavírus.

Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na manhã deste segunda-feira (20) pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus de Itacaré confirmando que o município continua sem registrar nenhum caso confirmado da doença. De acordo com o boletim, divulgado inclusive pela Secretaria Estadual de Saúde, em Itacaré foram notificados 20 casos e todos os 20 descartados, não existindo, portanto, nenhum registro. Existem 28 pessoas que estão em monitoramento, ou seja, em isolamento domiciliar, e 39 foram liberadas do monitoramento.

Esse resultado, segundo avaliaram os membros do comitê, se deve às ações que prevenção que vem sendo realizadas na cidade, como a suspensão das aulas, a proibição de eventos com aglomerações, suspensão de comércios e serviços, bem como as barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Apesar de nenhum caso confirmado, o município de Itacaré permanece em estado de alerta e adotando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus.

Com relação a divulgação de que a cidade teria casos confirmados da doença, feito por secretários municipais de outras cidades, os membros do Comitê de Monitoramento reafirmaram que todos os casos suspeitos estão sendo monitorados, as coletas estão sendo feitas e os exames encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen) autorizado para esses procedimentos. E os resultados de todos esses exames são informados para o Núcleo Regional de Saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde.

Ainda de acordo com o Comitê de Monitoramento, Itacaré saiu na frente na adoção de medidas para combater o coronavírus e com ações de conscientização da comunidade. O que causa estranheza é observar que secretários municipais de outras cidades estão muito mais preocupados em divulgar casos de Itacaré, quando poderiam estar implementando ações de combate à doença no seu município. “Se ao invés desses secretários de outras cidades, que não são inclusive nem da área de saúde, se preocupassem mais com seus municípios do que com a situação de Itacaré, certamente sua cidade não estaria num quadro tão crítico de casos confirmados da doença”, complementaram.