Boletim atualizado: Itacaré continua sem casos confirmados de coronavírus.

Boletim atualizado mostra Itacaré sem casos confirmados de Coronavírus.

O município de Itacaré permanece em estado de alerta e adotando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus. Mais um boletim foi divulgado neste domingo (19) pela Secretaria de Saúde de Itacaré e o município permanece sem registrar nenhum caso confirmado de coronavírus.

Mesmo sem casos registrados da doença, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que o município vai continuar com todas as medidas de proteção e vigilância contra o coronavírus. Ele solicitou que a comunidade continue em estado de alerta, em isolamento social, longe de aglomerações, principalmente nesse momento onde as projeções mostram que será o pico da contaminação do coronavírus em todo o Brasil. Uma das medidas para evitar que o coronavírus entre na cidade foi a criação da barreira sanitária no quilômetro-06, fazendo a medição de temperatura e evitando a entrada de pessoas com casos suspeitos da doença.