Novo boletim aponta Itacaré sem casos confirmados de coronavírus; Número de monitorados sobe para 63.

O município de Itacaré permanece em estado de alerta e adotando todas as medidas necessárias para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus. Mais um boletim foi divulgado neste sábado (11) pela Secretaria de Saúde de Itacaré e o município permanece sem registrar nenhum caso confirmado de coronavírus. De acordo com o boletim, foram 18 casos notificados, zero casos confirmados, 15 casos descartados e 03 casos aguardando resultado. Também foram registrados 63 casos que estão em monitoramento (isolamento domiciliar), aguardando a realização dos exames.

Mesmo sem casos registrados da doença, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, reafirmou que o município vai continuar com todas as medidas de proteção e vigilância contra o coronavírus. Ele solicitou que a comunidade continue em estado de alerta, em isolamento social, longe de aglomerações, principalmente nesse momento onde as projeções mostram que será o pico da contaminação do coronavírus em todo o Brasil. Uma das medidas para evitar que o coronavírus entre na cidade foi a criação da barreira sanitária no quilômetro-06, fazendo a medição de temperatura e evitando a entrada de pessoas com casos suspeitos da doença.

A Prefeitura de Itacaré, através do Comitê de Monitoramento, também está realizando a campanha Máscaras pela Vida, com a proposta de incentivar as pessoas a confeccionar, doar e usar a proteção, evitando a proliferação do coronavírus. O trabalho consiste na conscientização de toda a população, para que todos se protejam seja fazendo a sua própria máscaras ou doando também o utensílio para quem não pode fazer.