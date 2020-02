Blocos trazem alegria e mantém a tradição do Carnaval de Itacaré.

Vestidos com fantasias, máscaras ou abadás, os foliões dos blocos dão um colorido especial ao carnaval de Itacaré e mantém a tradição da cidade. Considerados como uma marca do carnaval, os blocos fazem a alegria dos foliões, um gerações e tribos e tornam a folia uma festa especial. E não falta criatividade, cores, beleza e alegria em cada um dos blocos que ocupam as ruas de Itacaré.

Desde a última quinta-feira que os blocos comandam a alegria do tradicional carnaval de Itacaré. E neste sábado a festa começou com a beleza, o colorido e a alegria do Bloco Me Siga, que completou 15 anos na avenida. Em seguida veio a irreverência do bloco As Zumbetes fazendo a festa e logo depois foi a vez do Bloco Amigos da Fé, com as tradicionais marchinhas, que levou mensagens de amor e de paz para o carnaval de Itacaré. O sábado teve ainda os blocos dos caretas com suas máscaras criativas e assustadoras, que são as marcas do carnaval da cidade, e ainda o Bloco É do Samba.

O domingo a alegria começa no minitrio com Padre Ednaldo e Banda, às 11 horas da manhã, seguindo com o Camarote Laranjada, às 14 horas, na Banca do Peixe, Fantasminha, também às 14 horas, Flores Trepadeiras, às 15 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, As Periguetes, às 16 horas, Bloco Sensação, às 17 horas, e Brilho Negro, às 20 horas.

E na segunda-feira a festa continua com os blocos comandando a alegria, abrindo a folia com o bloco Me Siga, às 14 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, Os Brodi, às 16 horas e Thurma do Gueto às 17 horas. Já a terça-feira de carnaval a programação dos blocos começa às 11 horas com Banda Sparta no minitrio. Às 14 horas será a vez do Bloco das Nações, seguindo às 15 horas com o Bloco dos Caretas. Às 16 horas será a vez do Mini Congo e às 17 horas desfila o bloco TDB.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, Itacaré está realizando um dos maiores carnavais de todos os tempos, com direito a grandes atrações nacionais e regionais, a tradição dos blocos, a magia dos caretas, o Carrossel Elétrico, além de bailes, trios elétricos e muita descontração e irreverência. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e com o apoio do Governo da Bahia, que está anunciando mais atrações que vão comandar a folia durante os quatro dias de muita festa.

Pela manhã a alegria está sendo comandada pelos trios elétricos que circulam pela orla da cidade. À tarde é a vez dos blocos de trios e dos fantasiados e mascarados, que já fazem parte da tradição de Itacaré. E à noite a alegria acontece nos palcos, com atrações como as bandas Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Pagodeira, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muito mais.