Bloco “As Desconcentradas” arrasta multidão na abertura do Carnaval de Itacaré.

Considerado já uma tradição da cidade, o bloco “As Desconcentradas” abriu na noite desta quinta-feira o Carnaval 2020 de Itacaré, que esse ano será um dos mais animados de todos os anos, contando muita animação, cultura, tradição, irreverência, criatividade e grandes atrações nacionais. Com muita irreverência e alegria, “As Desconcentradas”, um bloco formado somente por mulheres, invadiu a rua Pedro Longo, na Pituba, contagiando itacareenses e turistas com a animação.

E nesta sexta-feira a alegria começou mais cedo, às 6 horas da manhã, com o Bloco da Paz abrindo a folia desejando energias positivas para o Carnaval de Itacaré. À tarde, a partir das 15 horas se apresenta o Cana Social, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contando com a participação da comunidade e também crianças, jovens e adultos assistidos pelos programas sociais da Prefeitura de Itacaré. Às 16 horas será a vez do bloco da Escola João Gomes de Sá. Ainda na sexta-feira se apresentam os blocos Cafajestes e Turma do Thuco, os dois às 18 horas.

No sábado, dia 22, a festa começa com o Bloco Me Siga, às 14 horas, As Zumbetes e Amigos da Fé, ambos às 16 horas, e ainda os blocos É do Samba, às 17 horas, e Dedo de Moça, às 20 horas. No domingo a alegria começa no minitrio com Padre Ednaldo e Banda, às 11 horas da manhã, seguindo com o Camarote Laranjada, às 14 horas, na Banca do Peixe, Fantasminha, também às 14 horas, Flores Trepadeiras, às 15 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, As Periguetes, às 16 horas, Bloco Sensação, às 17 horas, e Brilho Negro, às 20 horas.

E na segunda-feira a festa continua com os blocos comandando a alegria, abrindo a folia com o bloco Me Siga, às 14 horas, Bloco dos Caretas, às 15 horas, Os Brodi, às 16 horas e Thurma do Gueto às 17 horas. Já a terça-feira de carnaval a programação dos blocos começa às 11 horas com Banda Sparta no minitrio. Às 14 horas será a vez do Bloco das Nações, seguindo às 15 horas com o Bloco dos Caretas. Às 16 horas será a vez do Mini Congo e à 17 horas desfila o bloco TDB.

De acordo com o prefeito Antônio de Anízio, Itacaré vai realizar um dos maiores carnavais de todos os tempos, com direito a grandes atrações nacionais e regionais, a tradição dos blocos, a magia dos caretas, o Carrossel Elétrico, além de bailes, trios elétricos e muita descontração e irreverência. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo e com o apoio do Governo da Bahia, que está anunciando mais atrações que vão comandar a folia durante os quatro dias de muita festa.

Pela manhã a alegria será comandada pelos trios elétricos que estarão circulando pela orla da cidade. À tarde será a vez dos blocos de trios e dos fantasiados e mascarados, que já fazem parte da tradição de Itacaré. E à noite a alegria será no palco que já está sendo montado na orla, que terá atrações como as bandas Unha Pintada, Tayrone, Guig Gueto, Ponto de Equilíbrio, Kaelzinho Ferraz, Bandana, Saiddy Bamba, Sinho Ferrari, Patrulha do Samba, Ademário Coelho (Carrossel Elétrico), Vinny Nogueira, Papazonni, Afrodisíaco, Furacão Love, Pagodeira, Levi Alvim, Bonde do Andrezão, JP do Caprixxo e muito mais.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, adiantou que paralelo a todas as atrações, a Prefeitura de Itacaré também estará realizando um trabalho para garantir toda a infraestrutura para receber os turistas, contando com a melhoria do trânsito, o novo acesso às praias que já estará funcionando plenamente e uma eficiente limpeza de toda a cidade. E em conjunto com a 72ª Companhia Independente da Policia Militar será realizado um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões durante todo o carnaval.