‘Bíblia dos Psicopatas’: conheça o livro achado na casa onde miliciano foi morto.

Aprenda a usar os inimigos. Diga menos do que o necessário. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Conquiste corações e mente. Aniquile totalmente o inimigo.

Essas não são orientações aleatórias. As frases são apenas algumas de ‘As 48 Leis do Poder’ (Rocco, 460 páginas, R$ 64,90), o livro do escritor estadunidense Robert Greene – ou, ainda o livro que foi encontrado entre os pertences do ex-policial Adriano Magalhães da Nóbrega, 43 anos, morto em uma operação policial, em Esplanada, no Litoral Norte, no domingo (9).

O CORREIO teve acesso ao imóvel, nesta quinta-feira (13), e encontrou, além do livro, remédios, suplementos alimentares, pães e uma garrafa térmica. Adriano era ex-tenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro, corporação em que passou a fazer parte em 1996. No entanto, era apontado como o chefe de uma das maiores milícias cariocas – o Escritório do Crime.Leia Mais….