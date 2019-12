Beach Club Nº1 será a opção diurna para temporada de Réveillon em Itacaré.

Além das praias paradisíacas e as festas noturnas, público poderá aproveitar um espaço exclusivo assinado pela Corona.



Além do Réveillon Nº1, projeto inédito de Victor Oliva, o público que estiver em Itacaré conhecerá mais uma opção em entretenimento. Trata-se do Beach Club Nº1, um local paradisíaco com vista privilegiada ao mar, assinado pela famosa marca de cerveja Corona. Localizado na Praia da Concha, ao lado da Ponta do Xaréu, um dos principais pontos turísticos da cidade, o agito acontecerá entre os dias 26 de dezembro a 2 de janeiro, das 11h às 21hrs.

O destino, repleto de bares e ambientes exclusivos, vai proporcionar ao público experiências únicas e inesquecíveis. Especialmente nos dias 28, 29 e 30/12, o Beach Club Nº1 promove a conhecida e adorada “Corona Sunsets”, sucesso comprovado por pessoas dos quatro cantos do mundo, embalada pela boa música de grandes DJ’s. Entre as atrações confirmadas estão Pablo Fierro, Bernardo Campos, Felipe Raposo e o duo ONA Beat.

Nos demais dias, DJ’s locais comandam o agito e garantem a diversão diurna da semana mais esperada do ano. Além da programação musical, o espaço dispõe de outras maneiras de se divertir, como passeios de stand up paddle, caiaques e canoa havaiana, entre outras atividades. Conforto, bem estar, natureza exuberante, esportes radicais e alegria. Esta é a receita que faz do Beach Club Nº1 a escolha ideal para o dia.

Já a noite, no badalado Réveillon Nº1, mais de 30 artistas nacionais e internacionais se apresentam em dois diferentes palcos, entre eles Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Kevinho, Durval Lelys, os Dj’s Alok, Zeh Pretim, Sunroi, Dre Guazzeli, Aline Rocha e BlackOut, além do duo ONA Beat e do trio Rooftime.

Serviço:

Beach Club Nº1

Quando: 26, 27, 28, 29, 30, 31/12, 01/01 e 02/01/2019

Onde: Praia da Concha, Itacaré (BA)

Ingressos disponíveis: http://www.ticket360.com.br/evento/11511/ingressos-para-avulso-beach-club-n1

Fonte: Elite Magazine.com.br/