Barco pesqueiro desaparece com duas pessoas em Itacaré.

Um barco pesqueiro com dois tripulantes desapareceu na costa da cidade de Itacaré, no sul da Bahia. A embarcação é procurada pela Marinha e pela comunidade náutica local. Os pescadores Adeílson Francisco dos Santos de Lima e um chinês, conhecido como Tiago, saíram da cidade por volta das 16h, de segunda-feira (9), em um barco chamado Nanda I e não entraram mais contato com os familiares. A Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus foi acionada para iniciar as buscas pela tripulação. *Com informações do G1