Bahia vai experimentar frio histórico.

Uma massa de ar frio vai causar chuvas, granizo, neve e baixa de temperatura histórica nos próximos dias do sul, Norte e Nordeste. Estados como Amazonas e Bahia serão afetados, mas Salvador não deverá experimentar quedas significativas de temperatura devido ao fenômeno. O subcoordenador do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Ricardo Rodrigues, confirmou a informação. “Essa massa fria não deverá proporcionar quedas de temperaturas relevantes na capital baiana”. A previsão do tempo para a Bahia indica que a massa de ar frio, oriunda da região Sudeste do Brasil, deverá ocasionar quedas de temperatura na região sul do Estado. Segundo meteorologistas, a massa polar vai provocar uma onda de frio e chuvas na maior parte dos estados, com possibilidade de nevar no sul. Essa é a terceira vez que o fenômeno ocorre no Brasil este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência.(RBN).