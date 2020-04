A Bahia registrou nesta sexta-feira (03) a quarta morte de uma pessoa com diagnóstico positivo para coronavírus. O paciente era um homem de 79 anos que estava internado no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, desde o último dia 15. A informação foi confirmada pela unidade médica e também pela Secretaria estadual de Saúde (Sesab), por meio de notas divulgadas nesta manhã. As quatro mortes de pacientes com coronavírus confirmadas pela Sesab ocorreram na capital baiana.