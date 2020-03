Bahia registra primeiro óbito pelo novo coronavírus (Covid-19).

A Bahia confirmou o primeiro caso de morte de coronavírus neste domingo (29). De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesab), a vítima foi um homem de 74 anos, que estava internado num hospital privado de Salvador.

Segundo a pasta, ele estava entubado e em diálise constante. A unidade hospitalar em que ele estava internado não foi divulgada.

Oficialmente, a Bahia, até o momento, possui 127 casos da doença. O primeiro caso de um paciente com Covid-19 na Bahia foi registrado no dia 6 de março, em Feira de Santana. Um novo boletim será divulgado pela Sesab às 17h para atualizar as informações.