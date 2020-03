Bahia confirma oitavo caso do Novo Coronavírus (Covid-19).

O oitavo caso do novo coronavírus (Covid-19) na BAHIA foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) neste domingo (15). Trata-se de um homem de 49 anos, residente em Salvador, com passagens pela Alemanha e Espanha. O paciente encontra-se em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução.

Do total de casos, quatro foram registrados em Salvador e quatro no município de Feira de Santana. De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “até o momento, todos os casos confirmados no estado foram importados ou possuem transmissão familiar, o que é uma situação diferente da encontrada em São Paulo, onde já existe transmissão comunitária, assim chamada quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais”, afirma.

Na avaliação de Vilas-Boas, há uma tendência de crescimento do número de casos ao longo dos próximos dias e todo esforço está sendo feito para que essa evolução seja gradativa e espaçada ao longo das semanas. “Medidas individuais e coletivas de contenção existem e são estimuladas, tais como a higiene regular das mãos e o distanciamento social, mas além disso, estamos preparados com hospitais de referência em diversas localidades, que possuem cerca de 600 leitos de UTI e mais de 1.700 leitos clínicos, em caso de necessidade de hospitalização”, detalha o secretário.