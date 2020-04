Bahia chega a 246 casos confirmados da covid-19; Barra do Rocha entra na lista da Sesab.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou, no final da tarde desta quarta-feira (1º), mais 29 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado. Com isso, o total de casos confirmados no estado totaliza 246, o que representa 3,8% do total de casos notificados. Os casos confirmados estão distribuídos em 32 municípios do estado. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17 horas desta quarta-feira (1º). Ao todo, 34 pessoas estão curadas e 33 estão internadas.

As cidades de Ipiaú, Barra do Rocha e Vitória da Conquista tiveram o primeiro caso confirmado nesta quarta-feira pela Sesab. Já as cidades de Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus e Salvador tiveram aumento no número de casos, com maior proporção para a capital baiana, que passou de 132 para 153.

Ainda de acordo com a Sesab, de 27 a 01/04, 141 pacientes com suspeita de COVID-19 estão internados em hospitais do estado. Em comparação ao boletim de segunda-feira (31), houve uma queda, quando tinha 149 casos. Esse número segunda-feira correspondia a 92. Segundo o órgão, o município de Catu não possui casos confirmados de Covid-19. A informação tinha sido divulgada pela Sesab na terça-feira (31), mas o paciente mora em Camaçari.