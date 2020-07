Azul Linhas Aéreas volta a operar em Ilhéus em agosto.

As cidades de Vitória da Conquista e Ilhéus vão voltar a receber voos da Azul Linhas Aéreas em agosto. A companhia já havia anunciado a retomada em Porto Seguro no dia 21 deste mês. A partir de 3 de agosto, Vitória da Conquista terá voos diretos para Campinas (SP), às segundas, quartas, sextas e domingos. Ilhéus contará com frequências para Belo Horizonte (MG), às terças, quintas, sextas e sábados, a partir de 18 de agosto.

De acordo com o plano de retomada da companhia aérea, as bases de Dourados (MS), Presidente Prudente (SP), Campina Grande (PB) e Governador Valadares (MG) serão reabertas no dia 3, Juiz de Fora (MG) volta no dia 17 e Joinville (SC), em 18 de agosto. Essas operações serão cumpridas com aeronaves modelo Embraer E1, com capacidade para até 118 clientes.

“Para o próximo mês, voltaremos a conectar importantes cidades do interior de estados brasileiros, reforçando a vocação regional da Azul e a nossa conectividade, que amplia as opções de voos e destinos para nossos clientes. Recompondo parte da oferta, nossa malha crescerá 290% em agosto em comparação com abril, nos permitindo atender as pessoas que precisam continuar se deslocando pelos mais diversos motivos. O transporte aéreo é fundamental para contribuir com a retomada da economia e servir um país de dimensões continentais como o Brasil”, afirmou Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.(Giro Ipiaú)