O Réveillon Nº 1, conta com um spa exclusivo da Avatim, onde estão sendo oferecidos serviços de massagens nos pés e mãos com produtos da marca, promovendo sensações de relaxamento e bem-estar aos convidados. A Avatim também assina a aromatização do evento, com a fragrância Bambu, que perfumará espaços como camarotes, camarins e banheiros.