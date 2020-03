Avatim coloca 100% da produção em álcool em gel e sabonetes.

Diante da situação de emergência causada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Avatim, empresa de cosméticos e perfumaria com sede em Ilhéus, informa aos seus clientes, franqueados, colaboradores e comunidade em geral que direcionou 100% de sua capacidade fabril para a produção de itens de higienização, tais como sabonetes e álcool em gel. Mais de uma tonelada do álcool em gel 70% e outros 300 litros de sabonete líquido foram doados a órgãos públicos locais, estaduais e federais que estão em vigilância e combate contra o Coronavírus, além de instituições filantrópicas como abrigos de idosos, grupos de apoio a crianças com câncer e cidadãos da Vila Cachoeira, comunidade do entorno da fábrica. Conforme amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, a melhor forma de se prevenir contra o novo Coronavírus é lavar bem as mãos com água e sabão e evitar ao máximo o contato social. Na impossibilidade de ter água por perto, o álcool gel 70% é uma solução prática e totalmente eficaz na eliminação do vírus das superfícies, sobretudo das mãos.