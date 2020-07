Avanço do mar derruba árvore e danifica estrutura de barraca em praia de Ilhéus.

O avanço da maré tem causado prejuízos na praia São Domingos, bairro de Ilhéus, no sul da Bahia. Na madrugada desta quarta-feira (22), uma árvore caiu e uma barraca de praia teve a estrutura comprometida. Caso a maré continue muito alta, a barraca corre risco de cair. Além disso, nesta manhã, as ruas mais próximas da praia estavam molhadas por causa do avanço do mar.

Os moradores tentaram montar uma barreira para o mar não alcançar casas, barracas e outras estruturas, mas não conseguiram impedir a destruição. A barreira improvisada, contudo, não conseguiu conter a força das ondas. Agentes da prefeitura já estiveram no local e isolaram parte da área. A Secretaria Municipal de Assistência Social já foi acionada para dar apoio à população. *Com informações da TV Santa Cruz.