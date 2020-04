Auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser pago hoje.

O governo começa a pagar hoje (9) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Recebem o valor nesta quinta quem já tem conta corrente no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. O valor é destinado aos trabalhadores autônomos, informais ou microempreendedores. O valor cai direito na conta. O dinheiro não será usado para pagamento de dívidas já existentes, como empréstimos e crédito pessoal. Também não estará disponível para saque, nesse primeiro momento, segundo a Caixa. Esse calendário, para quem precisar resgatar o benefício, será divulgado na próxima segunda-feira. Quem não estiver inscrito no CadÚnico precisa se cadastrar ou aplicativo da Caixa Econômica, que começou a ser feito na terça-feira. Nesse caso, o depósito nas poupanças digitais começa de dois a três dias após a inscrição no sistema, caso a pessoa realmente tenha direito ao benefício. Segundo o Governo Federal, serão destinados R$ 98 milhões para o pagamento do auxílio, que deverá ser feito em três meses. Quem não receber o benefício nesta quinta, recebe a primeira parcela ainda até dia 14. É o caso, por exemplo, de correntistas de outros bancos e que já estejam inscritas no CadÚnico. Quem está cadastro do Bolsa Família e tem direito ao benefício, vai receber os valores na data do vencimento do Bolsa Família. Veja abaixo as datas (clique em completa):

14 de abril – Pagamento da primeira parcela. Quem tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa pode receber antes. O valor cai direito na conta.

27 de abril – Pagamento da segunda parcela aos nascidos em janeiro, fevereiro e março.

28 de abril – Pagamento da segunda parcela aos nascidos em abril, maio e junho.

29 de abril – Pagamento da terceira parcela aos nascidos em julho, agosto e setembro.

30 de abril – Pagamento da segunda parcela aos nascidos em outubro, novembro e dezembro.

26 de maio – Pagamento da terceira parcela aos nascidos em janeiro, fevereiro e março.

27 de maio – Pagamento da terceira parcela aos nascidos em abril, maio, junho.

28 de maio – Pagamento da terceira parcela aos nascidos em julho, agosto e setembro.

29 de maio – Pagamento da terceira parcela aos nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Vale lembrar que quem não conseguir resgatar o auxílio emergencial nas datas acima, pode receber os valores depois, até o prazo de 90 dias estipulado pela lei.