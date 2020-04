Aurelino Leal confirma o primeiro caso de Convid-19.

Na tarde desta terça-feira, 7 de abril, o Laboratório Central da Bahia – LACEN, informou a Secretaria Municipal de Saúde de Aurelino Leal, que o caso que estava aguardando o resultado, atestou positivo para o Coronavírus (SARS-CoV-2). A Vigilância Epidemiológica de Aurelino Leal, realizou a coleta do material, e segue acompanhando o caso, e identificando os contatos do paciente nos últimos dias. O paciente, que tem 75 anos está em Isolamento domiciliar no distrito de Poço Central desde a chegada de São Paulo no município. (Fonte: Ubaitaba Urgente)