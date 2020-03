Assentamento Pancada Grande é contemplado com orientação sobre formação de cacau.

Em uma atividade de campo promovida nesta segunda-feira, 9, pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – Litoral Sul, através do Projeto de Apoio à Rede de Associações Rurais (convênio 222/2018, celebrado com a CAR/SDR), em parceria com a Prefeitura Municipal, os agricultores do Assentamento Pancada Grande e de outras associações rurais de Itacaré, tiveram um “Dia de Campo”, com palestras de orientações técnicas sobre as etapas iniciais e finais da produção de cacau, além de um momento prático da atividade.

O engenheiro agrônomo e especialista em cacau, Sândalo Vilas Boas Barreto, da Fundação Luiz Eduardo Magalhães/Bahiater, promoveu um bate papo com os produtores sobre como fazer a renovação da área de plantio do cacau visando aumentar produção do fruto. Segundo ele, o conhecimento e o trabalho coletivo são imprescindíveis para o desenvolvimento da produção, que vão desde informações sobre a planta do cacau até a colheita para que as suas etapas sejam seguidas da forma correta.



“Tem que conhecer a floração, a época de produção. Em cima da forma que ela [a produção] se desenvolve, o produtor vai aplicar as práticas de manejo. Além disso, a importância de melhorar a luminosidade do ambiente para a produção de cacau, que se adaptou a sombra. Esse é o primeiro passo antes de manejar o cacau. Depois tem que preparar o solo”, explicou Sândalo.

Na atividade prática, os produtores de cacau tiraram dúvidas sobre como coletar amostra de solo, a clonagem de cacau e a poda do cacaueiro para garantir uma melhor produção de cacau. O presidente do Conselho de Agricultura de Itacaré, José Alves Ferreira, “Bubu”, parabenizou a iniciativa que além de beneficiar a sua comunidade de Pancada Grande. “Foi um dia muito importante por ter tido a oportunidade de ensino na minha comunidade. Que possamos produzir mais ainda”, destacou.



Segundo o produtor José Souza, “Zito”, da Associação dos Quirinos, também de Itacaré, a região possui agricultores com uma produção de cacau muito baixo, que chega a ser 10 arroubas por hectare. Com as atividades de campo desenvolvidas pelo projeto, ele acredita no conhecimento para a melhoria das técnicas aplicadas a produção de cacau, e, consequentemente no aumento da colheita. “Com a produção maior, as pessoas não querem ir mais para a cidade, querem produzir e ficar com sua família no campo e ter uma boa produção”, revelou.

O coordenador do Setaf-SDR/Bahiater, Marcos Vinícius representou o governo do Estado da Bahia e revelou que muitos eventos ainda vão acontecer este ano com as associações rurais do Território Litoral Sul. Segundo ele, o objetivo do projeto é “fortalecer as associações, e, principalmente o agricultor familiar”.

Financiamento

Em outro momento da atividade, os agricultores foram orientados sobre crédito, no que se refere ao Pronaf – Floresta Cacau, pelo técnico da Bahiater, Bernardino Rocha. O coordenador do projeto, o engenheiro agrônomo Raimundo José Gomes informou que ainda no mês de março, vai acontecer na sede da Amurc, em Itabuna, uma capacitação na plataforma Pronaf – Floresta Cacau para técnicos dos municípios consorciados ao CDS-LS, em parceria com o Banco do Nordeste.

A atividade foi executada pelo Instituto Chocolate e contou ainda com a participação do secretário de Secretaria de Agricultura e Pesca de Itacaré, Humberto Matos. Segundo Raimundo, essa é a primeira ação realizada depois da aplicação do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das atividades agrícolas das comunidades rurais.